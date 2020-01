"Yuventus"un futbolçusu Kriştianu Ronaldunun "İnstaqram" izləyicilərinin sayı 200 milyon nəfərə çatıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,portuqaliyalı ulduz belə göstərici ilə dünyada bu saya çatan ilk şəxs olub.

Ronaldonun ən yaxın izləyiciləri isə müğənni Ariana Qrand ( 173 milyon) və aktyor Duan Consdur ( 170 milyon).

Qeyd edək ki, "Barselona"nın kapitanı Lionel Messini isə "İnstagram"da 141 milyon insan izləyir.

Milli.Az

