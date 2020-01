"Borussiya Dortmund" klubu "Yuventus"la Emre Canın transferi barədə razılığa gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, 26 yaşlı yarımmüdafiəçi sağlamlıq müayinəsindən sonra yeni klubla müqaviləyə imza atacaq.

"Borussiya" Emre Canı icarəyə götürəcək və onu mövsümün sonunda məcburi alış qiyməti olan 30 milyon avroya transfer edəcək.

Tağı Həsənov

