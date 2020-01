Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev: "Azərbaycanın intibah dövrüdür"

Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda geniş kollegiya iclası keçirilmişdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, kollegiya iclasında çıxış edən hərbi prokuror, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev cənab Prezident İlham Əliyevin xalq qarşısında verdiyi vədləri əməlləri ilə doğruldaraq hər bir azərbaycanlının Prezidenti olduğunu sübuta yetirdiyini qeyd edib.

Hərbi prokuror bildirib ki, Mehriban xanım Əliyevanın saysız-hesabsız xeyirxah əməlləri, bəşər mədəniyyətinin inkişafı istiqamətində gördüyü böyük işlər və dünyanın müxtəlif yerlərində həyata keçirdiyi humanitar tədbirlər, ona Azərbaycan xalqının sonsuz sevgisi ilə bərabər, bir sıra ölkələrin vətəndaşlarının da rəğbətini qazandırmışdır.

Xanlar Vəliyev çıxışında qeyd edib ki, 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə qeydə alınmış qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətləri 91,7% azalmışdır, ötən il hərbi hissəni və ya xidmət yerini döyüş şəraitində özbaşına tərk etmə cinayəti qeydə alınmamışdır.

