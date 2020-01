Sədaqət Qəhrəmanova: "Bəzən qadınlar seçkilərdə iştirak üçün namizədliklərini irəli sürsələr də..."

İlk bələdiyyə seçkilərində qadınların təmsilolma faizi 4 idisə, artıq son bələdiyyə seçkilərində bu göstərici 38 faizdən çox olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində (AQUPDK) keçirilən "Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin tətbiqi vasitəsilə gender əsaslı bələdiyyələrin təşviqi" layihəsi çərçivəsində tədbirdə AQUPDK-nin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova deyib.

Onun sözlərinə əsasən, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bələdiyyə orqanlarında qadınların sayının çoxalmasında maraqlıdır.

S.Qəhrəmanova bildirib ki, bəzən qadınlar seçkilərdə iştirak üçün namizədliklərini irəli sürsələr də, sonradan geri çəkilirlər:

"Əgər öz namizədliyini vermisənsə, bunun arxasında durmalısan. Bu gün bəzi qadınlar hesab edirlər ki, seçilirsə, qalib gəldi, bitdi və bir iş görməməlidir. Kişidən fərqli olaraq,qadın bir şeyə addım atırsa, buna inanmalıdır. Kişilərdən fərqimiz odur ki, onlar işləyir, vəzifələrini yerinə yetirirlər. Biz isə onlardan 2-3 qat artıq işləməliyik ki, büdrəməyək və deməsinlər ki, işləyə bilmirlər".

S.Qəhrəmanova bu gün yerli özünüidarəetmə orqanlarında bazanın güclənməsini vacib sayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.