Kremlin spikeri Dmitri Peskov Rusiyanın İdlibdəki bütün öhdəliklərini tamamilə yerinə yetirdiyini bildirib.





Publika.az xəbər verir ki, Kreml tərəfi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “Rusiya Astana və Soçi memorandumlarına sadiq deyil” açıqlaması ilə bağlı verilən sualları cavablandırıb.

Rusiya rəhbərliyi qarşı tərəfin ittihamı ilə bağlı verdiyi açıqlamada “bunu qəbul etmirik, bölgədə Suriya müxaliflərinin hücumlarından narahatıq” ifadələrinə yer verib.

