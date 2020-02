"Yuventus"un futbolçusu Kriştiano Ronaldo A Seriyasında yanvar ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı hücumçu bu ay meydana çıxdığı 4 oyunda 7 qol vurub, bir məhsuldar ötürmə edib. Ronaldonun mövsümdə vurduğu qolların sayısı isə 17-dir.

Qeyd edək ki, A Seriyasının bombardirlər yarışında Çiro İmmobile ("Latsio) başçılıq edir. O, bu mövsüm 23 qol vurub.

Milli.Az

