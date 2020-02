Braziliyanın aktrisa Regina Duarte ölkənin mədəniyyət naziri olacaq.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, 72 yaşlı aktrisa Braziliya Prezidenti Jair Bolsonarun bununla bağlı təklifini qəbul edib.

Qeyd edək ki, R.Duarte 90-cı illərin ortalarından bütün dünyada məşhurlaşan Braziliya seriallarının ulduzu olub.O, baş rolda oynadığı seriallarla pərəstişkar kütləsi qazanıb.

Aktrisa "Sevgi adına" seriala qızı Qabriela ilə birgə çəkilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.