ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonağı müğənnilər Bahar Lətifqızı, Eldəniz Məmmədov və Çinarə Məlikzadə olub.



Metbuat.az xəbər verir ki,verilişdə ifaçıların iştirakı ilə “Mən razı” adlı səhnəcik qurulub. Ssenariyə əsasən Eldəniz Məmmədov ata, Bahar Lətifqızı ana, Çinarə Məlikzadə isə onların qızı rolunu ifa edib. Sənətçilər tamaşaçılara gülüş dolu anlar yaşadıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.