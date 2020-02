Günün ulduz falı - 11 FEVRAL

Qoç - Bu gün başlayacaq münasibətlər dinamik inkişaf etməyəcək. Başqalarının səhvləri və sapıntılarına görə məsuliyyəti boynunuza almayın. Yaxın ətrafınızdakı insanların problemlərinin öhdəsindən gələ bilməyəcəklərini düşünməyin. Axşam saatlarında dincəlin. Emosional fonun məqbul olmamasına fikir verməyin.

Buğa - Gün çoxsaylı və fərqli problemlər vəd edir. Onları ardıcıl şəkildə, tələsmədən, vurnuxmaya qapılmadan həll edin. Yalnız öz qüvvənizə bel bağlayın. Sizə yardım etmək istəyən yoxdur. Günün ikinci yarısında nüfuzlu şəxslə görüşə can atmayın. Onda özünüzə rəğbət hissi yarada bilməyəcəksiniz.

Əkizlər - Rəğbət bəslədiyiniz, önəm verdiyiniz insanlarla təmaslarda səmimi olun. Belədə qarşılıqlı inam və səmimiyyəti qoruya biləcəksiniz. Nəyisə gizlətmək cəhdləri uğursuzluğa düçardır. Uzunmüddətli planlar qurursunuzsa, onları yaxınlarınızla müzakirə edin. Məsləhət, dəstək və yardım alacaqsınız. Günün ikinci yarısı maraqlı tanışlıq baş tuta bilər.

Xərçəng - Günün ilk yarısı əlverişlidir. İstənilən müstəvidə yeni işə və ya layihəyə başlamaq olar. Təfərrüatlarına tam bələd olmadığınız işi görməkdən çəkinməyin. Detalları tez qavrayacaq, uğur əldə edəcəksiniz. Günün ikinci yarısında başlayacaq münasibətlər harmonik olacaq.

Şir - Münasibətlərdə sərinlik yaranarsa, onu aradan qaldırmaq asan olmayacaq. Maliyyə və əmlak məsələlərinin müzakirəsi üçün əlverişli zaman deyil. Alış-verişdə bədxərclik etməyin.

Qız - Gün ərzində baş verənlərin həddən artıq ciddi olaylar olduğunu düşünməyin. Ağır və çətin dəf ediləsi problemlər yaranmayacaq. Küsənləri, mübahisə edənləri barışdırmağa can atmayın. Səyləriniz nəticə verməyəcək. Günün ikinci yarısında tərəfdaş və yaxınlarınızla münasibətlərdə həssas, diqqətli olun.

Tərəzi - Dil tapa biləcəyiniz insanı tez müəyyənləşdirəcəksiniz. Axşam saatlarına yaxın maliyyə itkisi, uğursuz təsadüf ola bilər. Mühüm maliyyə məsələsini həll edərkən səhvə yol verə bilərsiniz.

Əqrəb - Yeni tanışlıqlar olacaq. Sizi əsla tanımayan insanda xoş təəssürat oyadacaqsınız. Romantik münasibət başlarsa, bir müddət sonra yaşamınızda önəmli rol oynayacaq. Liderlik məziyyətlərinizi nümayiş etdirin. Bədxahları üstələyin.

Oxatan - Yeni dostlar tapa bilərsiniz. Romantik münasibətin başlanma ehtimalı çox azdır. Kimdənsə xoşunuz gələrsə, hissləriniz qarşılıqlı olmayacaq. Sayıqlıq və təfərrüatlara diqqət tələb edən işə başlamaq üçün münasib zamandır.

Oğlaq - Enerjiniz çoxdur. Onu gərəkli məcraya yönəltsəniz, gün sözün əsl mənasında, uğurlu olacaq. Xırdalıqlara vaxt sərf etməyin. Mühüm işlə məşğul olun. Əmlakla bağlı məsələni həll etmək, təmirlə məşğul olmaq, tikintiyə başlamaq olar. Günün ikinci yarısında emosional fon stabil deyil. Əhvalınızı korlamayın.

Dolça - Birmənalı olmayan gündür. Müsbət təmayüllərin təsiri artır. Yaranmış şanslardan istifadə edin. Gəlir istisna deyil. Sərfəli anlaşmaya nail olmaq və ya əməkdaşlığın çox məhsuldar olacağı insanlarla tanışlıq mümkündür. Günün ikinci yarısı hüquqi və əmlak məsələlərinin müzakirəsi, dövlət qurumlarının mənsubları ilə təmaslar üçün əlverişlidir.

Balıqlar - Çox uğurlu gündür. Yaranmış problemlərin öhdəsindən gəlmək, ən "çətin" insanla dil tapmaq imkanı var. Müşküllə qarşılaşmış insana zəruri yardım edin, məsləhət verin. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla təmaslarda problemlər yaranmayacaq.//Milli.az

