Monqolustanın cənub-qərbində 6,2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Altay-Sayan şöbəsi məlumat yayıb.

Təbi fəlakət Bakı vaxtı ilə 22.02-də baş verib. Zəlzələnin episentri 45.22 dərəcə şimal enində və 97.52 dərəcə şərq uzunluğundakı koordinatda baş verib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.