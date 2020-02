Zaqatalada itkin düşən rayon sakini tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rayonun Qəbizdərə kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Qardaşov İmran İlqar oğlu tapılıb.

Məlumata görə, 16 yaşlı məktəbli Bakı şəhərində tapılaraq ailəsinə təhvil verilib.

Qeyd edək ki, İ.Qardaşov fevralın 2-də itkin düşüb. / Report

