Bu dairələr ilə bağlı şikayətlər DSK-ya göndərildi - TAM SİYAHI

Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar bir neçə seçki dairəsində səsvermə nəticələri ilə bağlı müraciətlərə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir sıra dairələr üzrə müraciətlər baxılması üçün Dairə Seçki Komissiyalarına göndərilib.

Bunlar aşağıdakılardır:

9 saylı Binəqədi ikinci seçki dairəsi - Lider namizəd Kəmaləddin Qafarov

10 saylı Binəqədi seçki dairəsi - Lider namizəd Madər Musayev

11 saylı Qaradağ seçki dairəsi - Lider namizəd Aydın Hüseynov

12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal seçki dairəsi - Lider namizəd Xasayeva Səbinə

5 saylı Yasamal seçki dairəsi - Lider namizəd Ülvi Quliyev

16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsi - Erkin Qədirli

18 saylı Nərimanov-Nizami seçki dairəsi - Lider namizəd Rasim Musabəyov

23 saylı Nəsimi-Səbail seçki dairəsi - Lider namizəd Ziyad Səmədzadə

29 saylı Səbail seçki dairəsi - Lider namizəd Nigar Arpadari

31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsi - Etibar Əliyev

41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsi - Lider namizəd Hicran Hüseynova

42 saylı Sumqayıt seçki dairəsi - Lider namizəd Tahir Mirkişili

47 saylı Mingəçevir seçki dairəsi - Lider namizəd Aydın Mirzəzadə

54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsi - Lider namizəd Qurbanov Sadiq

56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairsi - Lider namizəd Mikayılova Sevil

63 saylı Sabirabad birinci seçki dairəsi - Lider namizəd Cəfərov Kamal

72 saylı Yardımlı-Masallı seçki dairəsi - Lider namizəd Musa Qasımlı

77 saylı Astara seçki dairəsi - Lider namizəd Rəşad Mahmudov

78 saylı Lerik seçki dairəsi - Lider namizəd İqbal Məmmədov

79 saylı İmişli seçki dairəsi - Lider namizəd Razi Nurullayev

82 saylı Ağcabədi seçki dairəsi - Lider namizəd Tahir Rzayev

91 saylı Ucar seçki dairəsi - Lider namizəd Ramil Həsən

94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsi - Lider namizəd Zahid Oruc

106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa seçki dairəsi - Lider namizəd Ülviyyə Ağayeva

112 saylı Qax seçki dairəsi - Lider namizəd Azər Kərimli

Qeyd edək ki, MSK-nın növbəti iclası fevralın 17-i saat 16:00-da keçiriləcək. Növbəti daxil olan müraciətlərə həmin iclasda baxılacaq.

