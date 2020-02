Nəticələrlə bağlı şikayət edilən seçki dairələrinin TAM SİYAHISI

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçiriləcək iclasında fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərin nəticələri ilə bağlı müraciətlərə baxılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 40 seçki dairəsi üzrə nəticələrdən şikayət edilib və MSK müraciətlərə baxılması üçün Dairə Seçki Komissiyalarına göndərib.

Bunlar aşağıdakılardır:

9 saylı Binəqədi ikinci seçki dairəsi: Lider namizəd Kəmaləddin Qafarov

10 saylı Binəqədi: Lider namizəd Madər Musayev

11 saylı Qaradağ seçki dairəsi: Lider namizəd Aydın Hüseynov

12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal seçki dairəsi: Lider namizəd Xasayeva Səbinə

14 saylı Xəzər: Lider namizəd Soltan Məmmədov

15 saylı Yasamal seçki dairəsi: Lider namizəd Ülvi Quliyev

16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsi: Lider namizəd Erkin Qədirli

18 saylı Nərimanov-Nizami seçki dairəsi: Lider namizəd Rasim Musabəyov

23 saylı Nəsimi-Səbail seçki dairəsi: Lider namizəd Ziyad Səmədzadə

28 saylı Sabunçu: Lider namizəd Eldar Quliyev

29 saylı Səbail seçki dairəsi: Lider namizəd Nigar Arpadari

31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsi: Lider namizəd Etibar Əliyev

41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsi: Lider namizəd Hicran Hüseynova

42 saylı Sumqayıt seçki dairəsi: Lider namizəd Tahir Mirkişili

45 saylı Abşeron: Lider namizəd Oqtay Əsədov

47 saylı Mingəçevir seçki dairəsi: Lider namizəd Aydın Mirzəzadə

54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsi: Lider namizəd Qurbanov Sadiq

56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsi: Lider namizəd Mikayılova Sevil

57 saylı Kürdəmir: Lider namizəd Əminə Ağazadə

60 saylı Salyan-Neftçala: Lider namizəd Fəzail Ağamalı

63 saylı Sabirabad birinci seçki dairəsi: Lider namizəd Cəfərov Kamal

67 saylı Cəlilabad şəhər: Lider namizəd Malik Həsənov

72 saylı Yardımlı-Masallı seçki dairəsi: Lider namizəd Musa Qasımlı

73 saylı Lənkəran şəhər: Lider namizəd Rüfət Quliyev

77 saylı Astara seçki dairəsi: Lider namizəd Rəşad Mahmudov

78 saylı Lerik seçki dairəsi: Lider namizəd İqbal Məmmədov

79 saylı İmişli seçki dairəsi: Lider namizəd Razi Nurullayev

81 saylı Beyləqan: Lider namizəd Şahin İsmayılov

82 saylı Ağcabədi seçki dairəsi: Lider namizəd Tahir Rzayev

91 saylı Ucar seçki dairəsi: Lider namizəd Ramil Həsən

92 saylı Zərdab-Ucar: Lider namizəd Əliyeva Jalə

94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsi: Lider namizəd Zahid Oruc

95 saylı Tərtər: Lider namizəd Sahib Alıyev

106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa seçki dairəsi: Lider namizəd Ülviyyə Ağayeva

109 saylı Balakən: Lider namizəd Nəsib Məhəməliyev

110 saylı Zaqatala: Lider namizəd Elşən Musayev

112 saylı Qax seçki dairəsi: Lider namizəd Azər Kərimli

124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd: Lider namizəd Elman Məmmədov

125 saylı Zəngilan-Qubadlı: Lider namizəd İmamverdi İsmayılov

Qeyd edək ki, iclas bu gün 16:00-da keçiriləcək.

Xatırladaq ki, bundan öncə Çingiz Qənizadə, Hüseynbala Mirələmov, Rauf Arifoğlu və Hadi Rəcəblinin lider namizəd olduğu seçki dairələrinin nəticələri ləğv olunub.

