Salyanda iki avtomobil toqquşdu, xəsarət alan var

Salyan rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki,hadisə rayonun Xalac kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, kənd sakini Məmmədov Tural Novruzəli oğlu idarə etdiyi “VAZ-2107” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən “Toyota” markalı avtomobillə toqquşub.

Nəticədə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alan “VAZ”ın sürücüsü Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralı xəstəxananın travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

