La Liqanın 26-cı turunda keçiriləcək "Real" - "Barselona" oyununun baş hakimi müəyyənləşib.

Metbuat.az "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, "El Klassiko" Miqel Mateu Laosa həvalə olunub.

Qeyd edək ki, "Real" -"Barselona" görüşü martın 1-i oynanılacaq.

