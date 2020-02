İspaniyaya bağlı Kanar adalarında oteldə İtaliyalı turistdə koronavirus aşkar edilib. Buna görə 1000 turistin olduğu otel karantinə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "El Pais" məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, İtaliyada 200-dən çox koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb, bir neçə şəhər karantindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.