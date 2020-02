MSK daha 14 məntəqənin nəticələrini ləğv etdi

Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) təqdim edilmiş protokollar və əlavə seçki sənədlərinin yoxlanılması zamanı bir sıra seçki dairələri üzrə məntəqələrdə qanun pozuntuları aşkarlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında MSK katibi Arifə Muxtarova məlumat verib.



MSK katibi bildirib ki, 11 saylı Qaradağ seçki dairəsinin 5 saylı, 54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsinin 12, 19, 45 və 61 saylı, 91 saylı Ucar seçki dairəsinin 8, 13 və 20 saylı, 101 saylı Göygöl-Daşkəsən seçki dairəsinin 3, 6, 24, 32 və 42 saylı, 124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd seçki dairəsinin 66 saylı seçki məntəqələri üzrə seçicilərin iradəsini müəyyən etməyən hallar aşkarlanıb.



A.Muxtarova təklif edib ki, həmin seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələri etibarsız hesab olunmalıdır.



Təklif səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.