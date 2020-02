Jurnalist Eynulla Fətullayev növbəti dəfə kriminal avtoritet "Lotu Quli" ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Eynulla Fətullayev özünün Facebook səhifəsində bu barədə paylaşıb.

E.Fətullayev "Lotu Quli" ilə harada görüşməsi barədə məlumat yaymayıb.

Bildirib ki, nəhayət Lotu Quli ilə görüşdük: "Qardaşımı uzun müddətdi görürdüm, demək olar ki, bir il yarım".

