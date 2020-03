Gürcüstan koronavirusla bağlı İran ilə quru yolla gediş-gəlişi məhdudlaşdırıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökuməti qərar qəbul edib.

İran tərəfi Gürcüstan hökumətinin qərarı barədə artıq məlumatlandırılıb.

Hökumətin digər qərarı ilə bütün dövlət qurumlarının təmsil olunduğu xüsusi koordinasiya qrupu da yaradılıb.

Qeyd edək ki, fevralın 23-də Gürcüstan hava nəqliyyatı ilə İrandan sərnişin axınını dayandırıb.



