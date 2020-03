ABŞ kibersferada hücum strategiyasına keçməlidir

ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi kibersferada hücum strategiyasına keçməyi təklif edib.

bu haqda departament rəhbəri Mark Esper mətbuat konfransı zamanı deyib.

M.Esper bildirib ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın sözügedən nazirliyə yalnız kiber təhdidlərdən qorunmaq üçün deyil, əks hücuma keçmək üçün də lazımi səlahiyyət verib.

Çıxışında Rusiyanın əhəmiyyətli kiber imkanlarından da danışan Pentaqon rəhbəri bildirib ki, Rusiya bu imkanlarla ölkəni kənar virtual müdaxilədən qoruyur.

O, ötən həftə Gürcüstana edilən və Rusiyanın günahlandırıldığı kiberhücum mövzusuna da toxunub: "ABŞ Rusiya müdaxiləsinə qarşı Gürcüstana kömək etməyə hazırdır".

