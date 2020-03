Bərdə rayonunun Zümürxan kəndində qətl hadisəsi törədilib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, kənd sakini İbadova Tahirə Tofiq qızı yaşadığı evdə balta ilə vurularaq öldürülüb.

Hadisə yerinə gələn hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları T.İbadovanın həyat yoldaşı Vahid İbadovu şübhəli şəxs qismində saxlayıb.

APA-nın yerli bürosunun əldə etdiyi xəbərə görə, mərhum T.İbadovanın kürəkəni də polislər tərəfindən rayon polis şöbəsinə aparılıb.

Milli.Az

