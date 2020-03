Xərçəng nədir?

Xərçəng bədxasiyyətli şişdir.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, o, dəri hüceyrələrinin və ya orqanların mukozalı qabığının kontrol olunmaz bölünməsi zamanı baş verir.

Sağlam toxumalarda zədələnmiş hüceyrələr çoxaldığı zaman, bədxasiyyətli şişlər metastaz əmələ gətirir.

Xərçəng xəstəliyini ilkin mərhələlərində müalicə etmək mümkündür. Lakin çoxlu sayda metastaz baş verərsə, bu, mümkünsüz hala gəlir.

"CAR-T" terapiyası, müalicənin perspektivli üslublarından sayılır. Alimlər xəstənin immun hüceyrələrini dəyişdirərək, onları yenidən xəstənin orqanizminə yerləşdirir. Dəyişdirilmiş hüceyrələr bədxasiyyətli hüceyrələri məhv edərək, zəifləyir.

Leykozla mübarizədə bu üslub effektiv olsa da, təhlükəsiz deyil. Təhlükəsiz "CAR-T" terapiyasının əldə olunması istiqamətində tətqiqatlar davam edir.

Milli.Az

