Dostluqda ən sadiq bürclər onlardır

Astroloqların araşdırmalarına görə, bəzi bürclər dostluqda olduqca etibarlıdır. Heç vaxt dostlarını çətin vəziyyətdə qoymazlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri tədqim edir:

Əqrəb adamları ilə dostluğunuz qalıcı və uzunmüddətli olacaq. Bu həm də sizin nə qədər səbirli olduğunuzdan asılıdır. Bu bürcün insanları istiqanlı olurlar. Dostluqlarında da bu münasibəti göstərməkdən çəkinmirlər.

Oxatan bürcü ilə quracağınız dostluqlar çox dəyərli olacaq. Bu insanları itirmək və ya bu insanlarla çətin anlaşmağınız ümumiyyətlə mümkün deyil. Onların varlığı sizi öz mehriban və istiqanlı davranışları ilə sevindirəcək. Oxatan ilə dostluğunuz uzunmüddətli ola bilər. Onlardan öyrənməli olduğunuz çox şey var.

Oğlaq bürcləri dostluğa böyük əhəmiyyət verən insanlardır. Onların soyuq təbiətinin sizi aldatmasına imkan verməyin. Onları tanıdıqca görərsiniz ki, əslində istiqanlı, zarafatcıl insanlardır. Xüsusilə ortaq işlərlə məşğul olmağa çalışdığınız zaman dostunuzun qaranlıq tərəfini görə bilərsiniz.

