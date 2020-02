“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində (QSC) növbəti kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış idman jurnalisti Rövşən Binnətli “İdman TV” kanalına müvəqqəti icraçı direktor təyin edilib. Bu barədə məlumatı AzTV-nin Sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Mübariz Aslanov da təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Rövşən Binnətli bundan əvvəl həmin kanalda direktor müavini vəzifəsində çalışıb (lent.az).



