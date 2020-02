Azərbaycanda koronavirusa yoluşanların satı 3-ə çatdı: Yaşları açıqlandı

Azərbaycanda koronavirus aşkarlanan şəxslərin yaşları açıqlanıb.

Nazirlər Kabineti yanın operativ qərargahdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, virusa yoluxan şəxslərdəmn biri 17.06.1973-cü il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşıdır. O, fevralın 26-da xəstəxanaya daxil olub. Həmin şəxs 1 gün Tehranda, 3 gün Təbrizdə səfərdə olub.



Digər 29.04.1998-ci il təvəllüdlü şəxs də fevralın 26-da xəstəxanaya daxil olub və Qum şəhərindən gəlib.



Bununla da Azərbaycanda koronavirusa yoluxma faktı təsdiqlənən şəxslərin sayı 3-ə çatıb. Koronavirus aşkarlanan ilk şəxs 1997-ci il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.