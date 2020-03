"Tottenhem"in futbolçusu Son Hın Min koronavirusa görə karantinə salınacaq.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı hücumçu qolu sındığı üçün ölkəsi Koreyaya əməliyyat olunmağa gedib. Orada isə koronavirus yayılması səbəbindən oyunçunun İngiltərəyə qayıdarkən 2 həftəlik karantində qalacağı bildirilib.

"Tottenhem" futbolçusunun virusa yoluxmayacağından əmindir.

Milli.Az

