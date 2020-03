Tovuz rayon sakini R.Cəfərovdan 455 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Tovuz rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş R.Cəfərov saxlanılıb.

Şəxsi axtarış zamanı ondan 455 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb.

Milli.Az

