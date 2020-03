Türkiyənin "Rizəspor" futbol klubunun baş məşqçisi İsmayıl Kartal istefa verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytında yazılıb.

Qeyd edək ki, Kartal "Trabzonspor"la matçdan sonra istefa qərarı verib. Buna səbəb Türkiyə Super Liqasının 24-cü turunda "Rizəspor"un "Trabzonspor"a 2:5 hesabla məğlub olmasıdır.

Milli.Az

