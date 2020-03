Meqastar Tarkanın qardaşı Hakan Tevetoğlu evlənməyə hazırlaşır.

Publika.az xəbər verir ki, Tevetoğlu 1 ilə yaxındır ki, “Olacak Şey Değil”, “Şov Bizınıs”, “Aşk ve Ceza” filmlərindəki rolu ilə tanınan aktrisa Demet Erdemlə sevgilidir.

Hakan Tevetoğlu Demeti anası ilə tanış edib.

Cütlük hazırda birlikdə yaşayır.

