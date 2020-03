Son gündə iki heç-heçə

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqasında 24-cü turun oyunları keçirilib. Milli.Az matc.az-a istinadən bildirir ki, sonuncu oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.

"Yunion" "Volfsburq"la, "Leyptsiq" isə "Bayer"lə oyundan heç-heçə ilə ayrılıb.



Bu tur keçirilməsi nəzərdə tutulan "Verder" - "Ayntraxt" matçı isə təxirə salınıb.



Almaniya Bundesliqası

24-cü tur

28 fevral



Fortuna - Herta 3:3

Qol: K.Karaman, 6; 45+1. Tommi, 9 - Tommi, 64-öz qapısına. Kunya, 66. Piontek, 75-pen.



29 fevral



Auqsburq - Borussiya (Münhenqladbax) 2:3

Qol: Louen, 57. Finnboqason, 83 - Bensebaini, 49. Ştindl, 53; 79.



Borussiya (Dortmund) - Frayburq 1:0

Qol: Sanço, 15.



Hoffenhaym - Bavariya 0:6

Qol: Qnabri, 2. Kimmix, 7. Zirkze, 15. Koutinyo, 33; 47. Qoretska, 62.



Maynts - Paderborn 2:0

Qol: Kayson, 29. Onisivo, 37.



Köln - Şalke 3:0

Qol: Bornau, 9. Kordoba, 39. Nubel, 75-öz qapısına.



1 mart



Yunion - Volfsburq 2:2

Qol: Andersson, 41. Fridrix, 56 - Gerhardt, 60. Veqorst, 81.



Leyptsiq - Bayer 1:1

Qol: P.Şik, 32 - Beyli, 29.

Milli.Az

