Türkiyə Qara dəniz vasitəsilə taxıl daşımalarının təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı ABŞ-yə təkliflər təqdim edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Atlantada keçirilən G20 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünün yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Vaşinqton Türkiyənin təxminən bir neçə həftə və ya bir həftə əvvəl göndərdiyi təklifləri nəzərdən keçirir.
“Biz Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı bizə göndərdiyi təklifləri öyrənirik”, – Rubio qeyd edib.
Dövlət katibi Qara dənizdə gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına bir sıra ölkələrin maraq göstərdiyini də bildirib.
Rubionun sözlərinə görə, Hindistan da bu istiqamətdə təkliflərlə çıxış edib.