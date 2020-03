Paytaxtın Səbail rayonunda maraqlı hadisə baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, İstiqlaliyyət küçəsi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yaxınlığında təcili tibbi yardım maşınından düşən xüsusi geyimli həkimlər koronavirusa yoluxma şübhəsi olan şəxsi aparmaq üçün gəliblər.

