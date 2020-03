Aprel döyüşləri iştirakçısı, xüsusi təyinatlı hərbçimiz Loğman Cəfərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbçimiz avtomobil qəzası nəticəsində dünyasını dəyişib.

Loğman Cəfərov dünən doğulduğu Cəlilabad rayon Qarağac kəndində dəfn edilib.

Allah rəhmət etsin! (Yenisabah)





