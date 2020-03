Xalq artisti Aygün Kazımovanın müğənni qızı İlqarə sosial şəbəkədəki paylaşımına görə tənqid edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İ.Kazımova ayaqlarının şəklini yayımlayıb. O, şərh bölümünü də bağlamayıb.

İzləyicilər isə onun ünvanına "Bu cür fotonu sevdiyin kişiyə göndərməlisən, sosial şəbəkədə paylaşmamalısan", "Niyə üzünü yox, ayağını çəkirsən?", "Deyəsən əli dəyib şəkil yüklənib" kimi şərhlər yazılıb.

(axsam.az)

