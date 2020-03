"Yuventus"un futbolçusu Kriştiano Ronaldo "Real"a qayıda bilər.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə portuqaliyalı hücumçunun dostu Edu Aquirre məlumat verib:

“Əminliklə bilirəm ki, Kriştiano Ronaldo “Real"a qayıtmaq istəyir. O, “Barselona” ilə oyunu izləmək üçün getdiyi “Santyaqo Bernabeu” stadionunda özünə qarşı əvvəlki sevgini hiss etdi və bundan təsirləndi. Bəli, hazırda Yuventus”dakı işinə köklənib. Ancaq futbolda gələcəkdə nə olacağını bilmək olmaz".



Qeyd edək ki, Ronaldo 2009 – 2018-ci illərdə "Real"da oynayıb.

