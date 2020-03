Bakı Bələdiyyə Teatrının aktrisası Zülfiyyə Qurbanovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyor Tural Əhməd sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

"Bu gün teatrımızın istedadlı aktrisası Zülfiyyə Qurbanovanın anası rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin Zülü. Nur içində yatsın anamız. Möhkəm ol əzizim..." deyə o, paylaşımına qeyd edib.

Aktrisanın anası 35 ildən çox Sumqayıt Mədəniyyət evinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

