Bakı-Sumqayıt yolunda iki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Xırdalan dairəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 10-LF-191 dövlət nömrə nişanlı “Hyundai” markalı avtomobil 99-PF-855 dövlət nömrə nişanlı “Ravon N 3” markalı avtomobili arxadan vurub.

Qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da, hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

Nəticədə yolda tıxac yaranıb. Hazırda tıxacın aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür.

