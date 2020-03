Milli Məclisin 16 deputatına xidməti avtomobil veriləcək - SİYAHI

Milli Məclisin Sədri, sədrin I müavini, sədr müavinləri, o cümlədən, parlamentin komitə sədrləri xidməti avtomobillərlə təmin ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, xidməti avtomobillə təmin olunacaq deputatların siyahısını təqdim edir.

1. Milli Məclisin Sədri - Sahibə Qafarova;

2. Milli Məclis sədrinin I müavini – Əli Hüseynli;

3. Milli Məclis sədrinin müavini – Fəzail İbrahimli;

4. Milli Məclis sədrinin müavini - Аdil Əliyev;

5. Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri – Ziyаfət Əsgərov;

6. Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev;

7. Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri Tahir Rzayev;

8. Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədri Zahid Oruc;

9. Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov;

10. Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri – Tahir Mirkişili;

11. Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov;

12. Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev;

13. Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov;

14. Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri Hicran Hüseynovа;

15. Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Pаşayeva;

16. Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov.

Milli Məclisin 15 komitəsindən 3-nün sədrinə isə komitə sədri kimi xidməti avtomobil verilməyəcək. Buna səbəb onların parlamentdə daha yüksək vəzifə sahibi kimi avtomobillə təmin olunmasıdır.

Bundan əlavə, bəzi deputatların xidməti avtomobillərinin dəyişdiriləcəyi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.