Angela Merkel koronavirusa görə sərhədləri bağlamamağa çağırdı

"Sərhədlərin bağlanması koronavirusla bağlı çağırışlara adekvat cavab deyil".

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel martın 11-də Berlində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

Onun sözlərinə görə, virusa yoluxanların evdə karantində qalması infeksiyanın yayılmasını məhdudlaşdırmaq üçün daha məqbul tədbirdir.

Qeyd edək ki, martın 11-də Almaniyada üç nəfərin koronavirusdan öldüyü məlum olub. Hər üç hadisə Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya bölgəsində qeydə alınıb. Bölgənin Essen şəhərində 89 yaşlı qadın, Haynsberq dairəsində isə daha iki nəfər ölüb.

Xatırladaq ki, Avstriyanın kansleri Sebastian Kurts Avropa İttifaqının sərhədlərini bağlamağı təklif etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.