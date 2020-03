Xəzər TV-yə yeni rəhbər təyin olunan Xalq artisti Murad Dadaşov kanalın efir siyasətində bir sıra dəyişikliklər etməyə qərar verib. O, Xəzər TV-nin efirinin daim qonaqları olan Şəbnəm Tovuzlu, Manaf Ağayev, Mətanət Əsədova, Damla kimi müğənnilərin ekrana çıxmasına qadağa qoyub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, şou-biznesin daha 3 tanınmış siması bu qadağaya tuş gəlib.

Bunlar Pərviz Bülbülə, Türkan Vəlizadə və Vasif Əzimovdur.

