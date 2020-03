İŞİD ailəsindən olan daha 112 uşaq Azərbaycana göndərildi

İraqda qalan daha 112 azərbaycanlı uşaq Azərbaycana göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İraq Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü Əhməd Əl-Sahaf bildirib.



“İŞİD terror təşkilatına qoşulduğu üçün İraq məhkəmə orqanları tərəfindən həbs cəzasına məhkum edilmiş anaları ilə birlikdə qalan 112 uşaq Azərbaycan Respublikasına deportasiya edilib. Deportasiya prosesində İraq Ali Məhkəmə Şurasının nümayəndəsi, Azərbaycan səfirliyinin nümayəndələri və İraq XİN-in Protokol şöbəsinin nümayəndələri iştirak edib”, - deyə Əhməd Əl-Sahaf vurğulayıb.

İraq XİN rəsmisinin sözlərinə görə, bununla da İraqdan deportasiya edilmiş müxtəlif millətlərdən olan uşaqların sayı 940-a çatıb ki, bu uşaqların 248-i azərbaycanlıdır.

O qeyd edib ki, bu məsələdə Azərbaycan XİN və Azərbaycanın İraqdakı səfirliyi ilə davamlı əməkdaşlıq edirlər.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın müvafiq İşçi Komissiyası tərəfindən ötən illər ərzində İraq və Suriyada olan azərbaycanlı uşaqlar ölkəyə gətirilib.(Apa)

