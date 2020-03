Toy mərasimlərinin keçirilməsinə qadağa qoyuldu

Azərbaycanda toy mərasimlərinin keçirilməsi qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, ölkə ərazisində bütün toy məclislərinin keçirilməsi qadağan edilib (14 və 15 mart 2020-ci il tarixlərinə əvvəlcədən təyin olunan toy mərasimləri istisna olmaqla).

Eyni zamanda dəfn mərasimləri istisna olmaqla, mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin keçirilməsi qadağan olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.