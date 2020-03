Azərbaycanda bütün kütləvi tədbirlər 1 ay müddətinə təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Bildirilib ki, o cümlədən mədəni-idman tədbirləri təxirə salınıb, artıq təyin olunmuş tədbirlərin tarixi isə dəyişdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.