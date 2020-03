Azərbaycanda karantin qaydalarını pozan şəxslər barəsində cəza tədbirləri görüləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Koronavirus diaqnozu ilə xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicə alan və karantin qaydalarını pozan şəxslər barəsində cəza tədbirləri tətbiq olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.