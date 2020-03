Azərbaycanın müdafiə sənayesi naziri Mədət Quliyevin oğlu Murad Qulubəyli sosial şəbəkə hesabında foto paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Murad toydan fotosunu "İnstaqram" hesabına yerləşdirib.

O koronavirusdan qorunmaq üçün toya maska və spirtlə gedib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.