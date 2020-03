Trampdan şok addım! ABŞ vətəndaşları üçün xüsusi peyvənd...- Görüntülər

Prezident Donald Tramp Almaniyaya məxsus "CureVac” şirkətinə koronavirusa qarşı peyvənd fəaliyyətlərini ABŞ-da davam etdirməsi üçün külli miqdarda pul təklif edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, "Ağ ev” rəhbəri Dövlət Departamenti vasitəsiylə ABŞ-dakı xəstələr üçün xüsusi peyvənd hazırlamasını və bu dərmanın təkcə Vaşinqtonun əlində olmasını təklif edib.

İddialarda yer alan ABŞ-ın peyvəndə nəzarəti öz əlində saxlaması barədə planları bəzi dairələr tərəfindən ciddi etirazla qarşılanıb.



Almaniyanın Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü də ABŞ-ın bu təklifinin doğru olduğunu təsdiq edib. O bildirib ki, Berlin koronavirusa qarşı peyvəndin hazırlanmasında və onun Avropada inkişaf etdirilməsində maraqlıdır.

Mənbə.Politico.eu

