Milli Məclisin sabahkı iclasının gündəliyinə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, MM-in Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu açıqlamasında deyib ki, iclasın gündəliyinə 4 məsələ daxil edilib.

Onun sözlərinə görə, iclasda İnzibati Xətalar, Cinayət Məcəlləsinə, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında”, “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” qanunlara dəyişiklik layihələri müzakirə ediləcək.

