Nazirlər Kabinetinin saytında koronavirusla bağlı yeni bölmə yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah adlı bölmədir.

Bu bölmədə qərargaha aid olan xəbərlər yerləşdiriləcək.

