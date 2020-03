Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili ölkədə aprelin 21-dək fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi barədə sənədi imzalayib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, sənəd təsdiq edilməsi üçün parlamentə göndərilib.



Qeyd edək ki, Gürcüstanda 48 nəfər koronavirusa yoluxub. Karantində 1 966, stasionar nəzarətdə isə 259 nəfər saxlanılır.

