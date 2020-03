Kanada Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) koronavirusun yayılması ilə əlaqədar idmançıları Tokio Yay Olimpiya Oyunlarına göndərməmək qərarına gəlib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kanada MOK-un bəyanatında bildirilib.

